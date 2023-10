Ameaça de bomba na Estação da Trindade no Porto

A estação de Metro da Trindade no Porto está a ser evacuada, esta sexta-feira à tarde, na sequência de um alerta de bomba.O alerta chegou por volta das 15h15, após uma chamada a dar conta da ameaça de bomba.

A Metro do Porto já confirmou na rede social X que a circulação de e para aquela estação está interrompida.— Metro do Porto (@MetrodoPorto)

