Ambição de Lula, ambição do Brasil

E também ninguém esperava que fosse fácil o seu regresso à presidência - tomou posse a 1 de janeiro de 2023 -, pois o mundo está bem diferente do de quando terminou o seu segundo mandato da anterior passagem pelo cargo, e sobretudo daquele que existia quando, vencedor das presidenciais de outubro de 2002, jurou pela primeira vez como presidente brasileiro no primeiro dia de 2003.

O mundo está diferente e o Brasil também. Ambos estão mais divididos, por exemplo.

Em termos externos, o regresso de Lula foi automaticamente sinónimo de melhoria da imagem do Brasil. Como proclamou Mauro Vieira, ministro dos Negócios Estrangeiros,"o Brasil está de volta". headtopics.com

O Brasil admirável e assustador da soja que se encontra em SorrisoSorriso, paraíso da soja, é o rosto de um outro Brasil. O Brasil da ciência e do empreendedorismo. O Brasil que sobrou da destruição da savana e da floresta. O Brasil retorcido que inspirou Bolsonaro.

Miguel Oliveira foi 17.º na corrida sprint da Tailândia Jorge Martin recuperaJorge Martin, que largou da 'pole position', viu Luca Marini arrancar como um foguete e colocar-se a par ainda na reta da meta mas uma travagem mais agressiva permitiu ao piloto espanhol segurar o comando e partir para uma vitória tranquila.

Miguel Oliveira foi 17.º na corrida sprint da TailândiaNo domingo disputa-se a corrida principal.

Última noite foi a mais violenta na Faixa de Gaza desde o início da guerra

Guterres, Israel e SNS: o que foi abordado na Comissão Nacional do PS em Lisboa

Chuva dos últimos dias não foi suficiente para acabar com a seca no Algarve