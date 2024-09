Amadeu Guerra, o novo Procurador-Geral da República

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:Anabela Góis

Até agora não foram ouvidas opiniões negativas sobre este magistrado que vai ocupar o cargo mais alto do Ministério Público.Mas afinal quem é Amadeu Guerra? Pelas suas mãos - entre 2013 e 2019 - passaram processos mediáticos como a Operação Marquês, que envolve o antigo primeiro ministro José Sócrates; o roubo das armas de Tancos; o caso BES; o processo Aquiles no âmbito do qual foi condenado o ex-coordenador de investigação criminal da Polícia Judiciária, Carlos Dias Santos, por auxílio a organização criminosa.

No DCIAP liderou a investigação de alguns dos crimes mais complexos em Portugal, incluindo a Operação Marquês, a Operação Fizz e os caso dos Vistos Gold

Amadeu Francisco Ribeiro Guerra é a personalidade nomeada pelo presidente da República para substituir Lucília Gago à frente da Procuradoria-Geral da República, anunciou Belém esta sexta-feira.

Luís Montenegro já saiu do Palácio de Belém onde esteve reunido com o Presidente da República. Marcelo disse já esperar que o primeiro-ministro levasse para encontro nomes para novo Procurador-Geral.

Ex- diretor do DCIAP vai substituir Lucília Gago no cargo.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, escolheu Amadeu Guerra para o cargo de procurador-geral da República (PGR). Guerra, um nome consensual no Ministério Público, foi reconhecido por sua dinâmica e proatividade durante seu mandato como diretor do DCIAP.

