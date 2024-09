Amadeu Guerra: Magistrado com vasta experiência e trajetória no DCIAP

“Vendeu o apartamento e ficou com o dinheiro”: Filipa Castro revela quais os problema de Maniche com a justiçaSem derrotas, Leões mantêm liderança no campeonato ao vencerem Estoril “Queria-me matar”: Idoso acusa sobrinha de o agredir violentamente em Vila Verde

Como magistrado Amadeu Guerra ascendeu a procurador-geral adjunto em junho de 2004, tendo em 2008 assumido a coordenação do Tribunal Central Administrativo do Sul.

A cerimónia de posse de Amadeu Guerra está marcada para 12 de outubro, pelas 12h30 no Palácio de Belém, após o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o ter nomeado, esta sexta-feira, como Procurador-Geral da República.

Amadeu Guerra Magistrado DCIAP Criminalidade Económica-Financeira Corrupção

