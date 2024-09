Amadeu Guerra: Integridade e Desempenho no DCIAP

” Sempre que são feitas denúncias, é nossa obrigação fazer a sua investigação e levá-la até ao fim, independentemente da qualidade e relevância social das pessoas a investigar.

Desde os tempos de meninice em Coimbra que adora jogar futebol e por todos os locais de trabalho por onde passou costumava participar em ‘futeboladas’ de circunstância com amigos e colegas. Foi assim, por exemplo, durante os anos em que esteve na Comissão Nacional de Proteção de Dados e na Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos . As duas entidades partilhavam um edifício na Av. D.

A sua área de referência, contudo, veio a ser a jurisdição administrativa, tendo tido uma ligação especial à área de proteção de dados.

Joana Marques Vidal, que também não era uma penalista , não ligou a isso. Conhecia Amadeu Guerra e sabia que o seu perfil executivo e de organizador eram essenciais para recuperar a credibilidade de um departamento criado por Cunha Rodrigues em 1999 sob uma grande expectativa, mas que em 2013 estava nas ‘ruas da amargura’ com poucos resultados para mostrar.

Para tornar o combate à corrupção verdadeiramente eficiente, designou um magistrado como ponto de contacto para a cooperação judiciária internacional, generalizou a formação especializada a 60 magistrados afetos à investigação da criminalidade económico-financeira e convenceu a procuradora-geral Joana Marques Vidal.

Se no tempo de Fernando Pinto Monteiro e Cândida Almeida foram possíveis 'inovações' jurídicas como a emissão de despachos de intercalares de arquivamento de um ex-ministro como Luís Nobre Guedes ou 'declarações de inocência' de Ricardo Salgado , com Joana Marques Vidal e Amadeu Guerra isso deixou de ser possível.

Mas não deixou isso sozinho nas mãos de Rosário Teixeira e alocou vários procuradores que, na fase final, chegaram a sete procuradores da República — precisamente os que assinaram o despacho de acusação contra os arguidos. Enquanto diretor do DCIAP, estava a par de todas as diligências relevantes e, apesar de não impor uma regra, conseguiu convencer os procuradores a enviarem os despachos de encerramento de inquérito antes de os mesmos serem notificados. Muitas vezes, quando se deparava com um texto menos rigoroso ou com afirmações que não estavam fundamentadas, solicitava correções — o que era seguido.

A forte ligação profissional entre Amadeu Guerra e Joana Marques Vidal foi essencial para o que aconteceu com a chamada Operação Fizz. Os autos tinham uma dupla sensibilidade: a alegada corrupção de um ex-procurador do DCIAP , sendo que o alegado corruptor ativo era Manuel Vicente, então vice-presidente de Angola. Foi um bom teste ao princípio da igualdade, mas não houve cedências.

Quando dá a entrevista ao Observador, ainda não sabia se iria continuar como diretor do DCIAP até ter idade para se jubilar. A relação inicial com Lucília Gago foi fria — congelada mesmo, quando a então procuradora-geral mandou o seu chefe de gabinete reunir-se com Amadeu Guerra. É por isso que a frase de Amadeu Guerra, dita naquela altura, mostra, uma vez mais, um homem frontal de que não receia enfrentar aquilo que considera errado ou injusto.

"Talvez fosse desejável ponderar a elaboração de um plano onde os aspetos do 'direito premial' fossem incluídos. Os mecanismos legais previsto na lei da droga, na lei relativa à prevenção criminal ou na lei relativa à corrupção no comércio internacional são um bom ponto de partida.

