Amadeu Guerra é o novo Procurador Geral da República. A tomada de posse está marcada para dia 12 de Outubro. A ministra da Justiça anunciou, no Parlamento, a promoção de mais de 200 guardas prisionais e a compra de 150 viaturas celulares . Ouvida hoje no Parlamento, Rita Júdice garantiu que o governo está a fazer de tudo para que não existam novas fugas nas prisões.

