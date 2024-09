Amadeu Guerra é o novo Procurador-Geral da República

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a

"Nome consensual no Ministério Público", Amadeu Guerra foi diretor do DCIAP discreto, mas "proativo". O novo PGR geriu alguns dos megaprocessos mais complexos e mediáticos do País, com governantes, banqueiros e até colegas.

Amadeu Guerra PGR Ministério Público Portugal Luís Montenegro

Presidente da República nomeia Amadeu Guerra Procurador-Geral da RepúblicaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Nomeação de Amadeu Guerra como Procurador-Geral da RepúblicaNo DCIAP liderou a investigação de alguns dos crimes mais complexos em Portugal, incluindo a Operação Marquês, a Operação Fizz e os caso dos Vistos Gold

Amadeu Guerra nomeado para procurador-geral da RepúblicaAmadeu Francisco Ribeiro Guerra é a personalidade nomeada pelo presidente da República para substituir Lucília Gago à frente da Procuradoria-Geral da República, anunciou Belém esta sexta-feira.

Amadeu Guerra é o novo procurador-geral da RepúblicaLuís Montenegro já saiu do Palácio de Belém onde esteve reunido com o Presidente da República. Marcelo disse já esperar que o primeiro-ministro levasse para encontro nomes para novo Procurador-Geral.

Amadeu Guerra é o novo Procurador Geral da RepúblicaEx- diretor do DCIAP vai substituir Lucília Gago no cargo.

Amadeu Guerra é o novo procurador-geral da RepúblicaMarcelo Rebelo de Sousa nomeou esta sexta-feira para procurador-geral da República a Amadeu Francisco Ribeiro Guerra, substituindo Lucília Gago.

