Amadeu Guerra é o novo procurador-geral da República

Amadeu Francisco Ribeiro Guerra, 69 anos, é o novo procurador-geral. Ficou conhecido publicamente por ter liderado o Departamento Central de Investigação e Ação Penal entre 2013 e 2019 e foi ainda procurador-geral distrital de Lisboa desde 2019 até se ter jubilado.

Como pano de fundo estava o final do mandato de Amadeu Guerra como diretor do DCIAP e a uma entrevista que tinha concedido ao Observador em que dizia que não era possível oNa mesma entrevista, então diretor do DCIAP não deixava claro se queria continuar para um novo mandato, mas mantinha a vontade de levar o mandato até 2020, de forma a encerrar a acusação do processo do Universo Espírito Santo.

Pelo meio, Manuel Magalhães e Silva, então membro do CSMP com mais anos de mandato, ainda pediu uma audiência formal à nova procuradora-geral para a sensibilizar para o nome de Amadeu Guerra, mas mesmo perante o ‘ramo de oliveira’ que Magalhães e Silva lhe apresentou, Lucília Gago não cedeu.

Foi Amadeu Guerra quem reorganizou, recrutou e reconstruiu um DCIAP afetado na sua credibilidade pelo último mandato de Cândida Almeida.

Procurador-Geral Amadeu Guerra DCIAP Operação Marquês Universo Espírito Santo

