AMA Apela Decisão De Iliberação Do Tenista Jannik Sinner

A Agência Mundial Antidopagem apresentou um recurso no Tribunal Arbitral do Desporto relativo ao caso do italiano Jannik Sinner , ilibado pela Agência Internacional para a Integridade do Ténis após dois controlos antidoping positivos.

Em comunicado, a AMA estima que essa conclusão"não é correta de acordo com as normas aplicáveis", pelo que solicita"um período de suspensão de entre um a dois anos" para Sinner, mas não"a desclassificação de quaisquer resultados" além dos que já foram determinados pela ITIA. O tenista de 23 anos foi suspenso provisoriamente, mas recorreu em ambas as ocasiões com sucesso e foi autorizado a continuar a competir, tendo em agosto sido ilibado de qualquer intencionalidade.

A ITIA aceitou a defesa do líder do ranking mundial, tendo um painel independente determinado que não houve intencionalidade na violação das regras antidopagem, razão pela qual o tenista não foi alvo de qualquer suspensão.

Jannik Sinner Antidopagem Tribunal Arbitral Do Desporto AMA ITIA

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Renascenca / 🏆 5. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Número um mundial Jannik Sinner nas meias-finais após bater Medvedev no US OpenSinner, campeão do Open da Austrália, vai assim enfrentar o britânico Jack Draper, 25.º do ranking mundial, que derrotou, também na quarta-feira, o australiano Alex De Minaur nos quartos de final.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

US Open. Jannik Sinner está nas meias-finaisO tenista italiano Jannik Sinner, número um mundial, apurou-se para as meias-finais do Open dos Estados Unidos, último Grand Slam da temporada, ao derrotar o russo Daniil Medvedev, quinto da hierarquia.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Draper pela primeira vez na meia-final do US OpenBrit&226;nico vai agora defrontar o vencedor da partida entre Jannik Sinner e Daniil Medvedev.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Fritz na final do US Open - RenascençaO outro finalista &233; o italiano Jannik Sinner, n&250;mero 1 mundial.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Sinner 'surpreendido e desapontado' com recurso da AMAJannik Sinner mostrou-se hoje surpreso e desiludido com a decisão da Agência Mundial Antidopagem de recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto para que o tenista italiano seja suspenso devido a dois controlos antidoping positivos dos quais foi ilibado.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

AMA recorre de ilibação de Sinner e pede suspensãoA Agência Mundial Antidopagem (AMA) anunciou hoje que apresentou um recurso no Tribunal Arbitral do Desporto relativo ao caso do italiano Jannik Sinner, ilibado pela Agência Internacional para a Integridade do Ténis após dois controlos antidoping positivos.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »