Alvos israelitas. Dezenas de detidos após confrontos em aeroporto na Rússia

centenas de moradores invadiram as instalações para, alegadamente, revistarem as aeronaves e os automóveis à procura de israelitas e judeus.multidão dentro de um terminal do aeroporto a tentar arrombar portas

A imprensa russa noticiou ainda que a multidão cercou o avião com refugiados israelitas pertencente à companhia aérea russa Red WingsEntre os muitos cartazes que os manifestantes empunhavam, havia mensagens como “Assassinos de crianças não têm lugar no Daguestão”. Noutro, lia-se: “Somos contra os refugiados judeus”.

Muitas publicações mostram a multidão a agitar bandeiras palestinianas e outros a tentar capotar um carro da polícia. The lynch mob which stormed the airport in Dagestan, Russia to search for Jewish passengers are now looking for Jews in cars near the airport and are clashing with police officers trying to stop them. headtopics.com

As forças de segurança disseram à Reuters que os passageiros do avião estão em lugar seguro, isolados e vigiados no aeroporto de Makhachkala. O plano será levá-los diretamente para Moscovo.

“Pedimos aos residentes da república que tratem a situação atual no mundo com compreensão. As autoridades federais e as organizações internacionais estão a fazer todos os esforços para conseguir um cessar-fogo contra os civis de Gaza. headtopics.com

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, condenou igualmente os tumultos e atribuiu as ações dos manifestantes ao "antissemitismo e ao ódio russo contra outras nações", que disse ser "sistemático" e "profundamente enraizado".

