O ministro da Educação revelou hoje que alunos do secundário vão experimentar previamente as plataformas dos exames nacionais digitais, provas que terão em conta o tempo necessário para resolver itens naquele formato. Este ano, os exames nacionais do secundário continuam a ser em papel, à exceção de um conjunto de estudantes e escolas que irá participar no projeto-piloto e realizar as provas em formato digital.

Mas, estes alunos terão tempo para se “familiarizar com a plataforma”, revelou o ministro da Educação, durante a audição parlamentar pedida pela IL e pelo PSD para debater os resultados dos alunos no PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes). “Vamos estar a trabalhar com escolas, alunos e professores para haver já um contacto com as plataformas digitais, para fazer o piloto que estava previsto com a adaptação dos alunos à resposta em formato digital, a adequação dos itens que são em formato digital”, disse à Lusa no final da audição





