Altice Portugal representa 57% das receitas e 59% do EBITDA da Altice Internacional

Números do terceiro trimestre confirmam relevância da Altice Portugal como a “cash cow” do grupo liderado por Patrick Drahi. Dona do MEO representa 57% das receitas e 59% do EBITDA da Altice Internacional. Numa altura em que se fala da venda total ou parcial da operadora liderada por Ana Figueiredo, o EBITDA menos CAPEX, que indica o ‘cash’ libertado após os investimentos na rede e outras infraestruturas, disparou 43,2% no terceiro trimestre.

A Altice Portugal divulgou ontem os seus resultados do terceiro trimestre, ao mesmo tempo que as outras unidades que integram a holding Altice Internacional, que agrega os negócios do grupo de Patrick Drahi fora de França e dos Estados Unidos. Os números ontem divulgados demonstram o peso que a empresa liderada por Ana Figueiredo tem no conjunto do grupo, tanto em termos de peso nas receitas como de contributo para o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA), representando 57% e 59%, respetivament





