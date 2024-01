Alterações nas regras de licenciamento de obras em Portugal

A maioria das 26 medidas que vêm alterar as regras no licenciamento de obras e na reclassificação dos solos vão entrar em vigor a 4 de março deste ano, de acordo com o diploma publicado esta segunda-feira em Diário da República. O novo regime elimina a “necessidade de obter licenças urbanísticas, criando-se, para o efeito, novos casos de comunicação prévia, de isenção e de dispensa de controlo prévio”.

Entre as medidas destacam-se a possibilidade de construção de edifícios mais altos “que aumentam o número de pisos”, desde que não alterem a fachada dos edifícios; ou as construções “em área com operação de loteamento, plano de pormenor ou unidade de execução com desenho urbano”. O regime da comunicação prévia “era pouco utilizado por receios dos interessados”, por causa de “um conjunto de circunstâncias variadas que os incentivavam a utilizar o procedimento mais moroso e consumidor de recursos da licença, em grande medida contrariando o interesse público que se procurava satisfazer”, lê-se no diploma do Governo





