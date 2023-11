Alterações climáticas: uma preocupação despida de consciência?

As declarações dos protagonistas após a apresentação do estudo promovido pela Médis sobre o impacto das alterações climáticas na saúde dos portugueses, iniciativa à qual o Expresso se associou como“Temos que estar conscientes de que a ameaça existe, é real e que nós temos que fazer tudo do ponto de vista da ciência e da política para evitar que haja um agravamento”, considera Adalberto Campos Fernandes, professor...

Marco Paulo: “No ‘Um, Dois, Três’, o Carlos Cruz diz-me: ‘Eu não gosto de si’. Não se faz, eu não convido ninguém para ser enxovalhado”Marco Paulo: “No ‘Um, Dois, Três’, o Carlos Cruz diz-me: ‘Eu não gosto de si’.

Patrícia Barão: “O preço das casas vai continuar a subir. Estamos a criar um monstro e em vez de dinamizar o setor fazemos o contrário”Patrícia Barão: “O preço das casas vai continuar a subir. Estamos a criar um monstro e em vez de dinamizar o setor fazemos o contrário”País headtopics.com

O ator Jeff Goldblum esteve em Portugal com a família e ‘sobreviveu’ a “passeio louco de tuk tuk”Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Os Sisters of Mercy deram mesmo concerto no Porto, depois do cancelamento e INEM em LisboaSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Fãs de Britney Spears invadem Instagram de Jessica Biel depois de Justin Timberlake fechar comentáriosSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Guilherme Fonseca: 'Eu faço várias coisas, todas elas de forma mediocremente apelativas'Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Ivo Lucas e a morte de Sara Carreira: “Nunca se dá a volta a uma coisa destas. Não tens de compreender, tens que dar espaço para sofrer”Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Estudante iraniana “agredida por não usar véu islâmico” morre após um mês em comaSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕