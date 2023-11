Alterações climáticas extinguem peixe alentejano?

Miguel Pinheiro avalia diariamente três figuras. Pode ouvir o bom, o mau e o vilão de segunda a sexta depois das 8h25 na Rádio Observador. Em cerca de 20 minutos conversamos com os jornalistas da redação do Observador ou com especialistas externos para olhar em profundidade um tema. Os episódios ficam disponíveis às 06h30 de segunda a sexta-feira.

OBSERVADORPT: Como as alterações climáticas podem ter deixado um peixe português à beira da extinçãoA história do escalo-do-mira, um pequeno peixe alentejano que as alterações climáticas podem ter condenado à extinção. E os ativistas do Climáximo, que continuam a marcar a agenda mediática.

OBSERVADORPT: Assembleia Municipal do Porto aprova alterações ao programa de arrendamento acessívelA assembleia Municipal do Porto aprovou alterações ao 'Porto com Sentido', um programa de arrendamento acessível. As alterações incluem limites do valor de renda para T0 e T1.

PUBLICO: Saleemul Huq, “revolucionário” das alterações climáticas, morre aos 71 anosCientista foi um dos principais defensores da exigência de que as nações que produzem mais emissões compensem os países mais pobres por “perdas e danos” decorrentes das alterações climáticas.

PUBLICO: Cinemateca Portuguesa: concurso para direcção abre até final do ano, mas com alteraçõesO ministro da Cultura Pedro Adão e Silva anunciou nesta segunda-feira novas regras em relação ao perfil dos candidatos e às orientações estratégicas e objectivos a atingir.

OBSERVADORPT: Para Putin, tudo é culpa da UcrâniaAté o ataque antissemita num aeroporto no Daguestão. Este episódio “já está” a reavivar o antissemitismo. E ainda os “dados fundamentados” da ONU sobre ataque a Hroza ter dedo russo.

VISAO_PT: Blinken insta Senado a apoiar Ucrânia e Israel face a ameaças de Rússia e IrãoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

