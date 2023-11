Alterações climáticas estão a custar vidas e afetar a saúde global

A falta de ação contra as alterações climáticas está a custar vidas e são aqueles que menos contribuem para as emissões globais que estão a ser mais duramente atingidos. As doenças e mortes relacionadas ao calor estão a aumentar à medida que o mundo aquece. Um grupo de cientistas prevê uma subida de 370% nas mortes anuais por calor até 2050, se o planeta aquecer 2ºC.

O relatório da revista científica “The Lancet”, o oitavo do género a avaliar a forma como as alterações climáticas estão a afetar a saúde a nível mundial, identifica poucos sinais de progresso desde o ano passado. Os cientistas denunciam ainda a negligência de governos, empresas e bancos que continuam a investir em petróleo e gás, mesmo sabendo que as alterações climáticas estão a custar vidas humanas e meios de subsistência. As ondas de calor cada vez mais frequentes podem causar insegurança alimentar a mais 525 milhões de pessoas. Os mais vulneráveis são os cidadãos com mais de 65 anos - as mortes nesta faixa etária aumentaram 47% na última década

