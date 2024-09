Alterações aos Certificados de Aforro: Impacto na Sua Carteira

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.O Governo aprovou várias alterações aos Certificados de Aforro que vão ter impacto na carteira de todos os aforradores: os do passado, do presente e do futuro. Saiba como isso afetará a sua carteira.

, salvaguardado uma análise caso a caso por parte do IGCP. Atualmente, existem quatro processos pendentes relativamente a esta matéria num montante global de 140 mil euros.Sim. O Governo pretende que haja uma melhor articulação entre o IGCP e a Autoridade Tributária neste processo. Para esse efeito, Sim, o Governo pretende alargar o número e o tipo de entidades que podem comercializar Certificados de Aforro, que atualmente se limitam a alguns11 de 11a 2 de junho de 2023, o Governo permitiu que os Certificados de Aforro passassem a ser comercializados “nas redes físicas ou digitais de qualquer instituição financeira ou de pagamentos inscrita no Banco de Portugal e indicadas para o efeito pelo IGCP”, além dos locais habituais...

Certificados De Aforro Prescrição Investimento Governo Economia

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



ECO_PT / 🏆 3. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Depois de caso de “acesso indevido”, site dos certificados de aforro voltou a funcionarEsteve suspenso desde que houve um acesso indevido a dados pessoais, mas o IGCP voltou a pôr a plataforma no ativo. E há avisos de segurança

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Prescrição de Certificados de Aforro alargado para 20 anosAlém do alargamento do prazo de prescrição dos Certificados de Aforro, o Governo aumentou também o montante máximo de subscrição das últimas duas séries.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Ministério das Finanças aprova revolução nos certificados de aforro, mas não mexe nos jurosCom a esperada descida dos juros nos depósitos, o Governo antecipa mais procura por certificados de aforro, mas não vai torná-los mais atrativos no que diz respeito à remuneração.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Governo duplica limite de subscrição dos certificados de aforro para 100 mil eurosO executivo alterou ainda a data de prescri&231;&227;o dos certificados de aforro para 20 anos a partir da morte do aforrista.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Herdeiros vão ser avisados de certificados de aforroGoverno aprova em Conselho de Ministros novas regras para os certificados de aforro. Montantes máximos de subscrição sobem de 50 mil euros para 100 mil euros.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Há novas regras nos certificados de aforro: limite de investimento duplicaO Governo aprovou novas regras nos certificados de aforro, instrumento de poupança utilizado por milhares de pessoas. A taxa de juro mantém-se, mas poderá investir mais dinheiro e há também alterações na relação com os herdeiros.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »