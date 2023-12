Maçonaria. Alta tensão gera saída de lojas do GOL para a Regular. Polémica começou com debate sobre admissão de mulheres no Grande Oriente Lusitano e ameaças de abate de colunas espoletou forte reação. Há várias lojas do GOL em negociações com a Grande Loja Regular e a possibilidade de um consenso e de um recuo está cada vez mais difícil.

O verniz estalou no Grande Oriente Lusitano (GOL) face à possível entrada de mulheres nas lojas, cabendo ao parlamento maçónico (Grande Dieta) decidir o modo como esse processo se irá realizar. Sabe-se que, perante esta decisão, há várias lojas que poderão sair para a Grande Loja Regular de Portugal (GLLP/GLRP). Desde uma loja no norte ameaçada de abate de colunas pelo próprio grão-mestre, Fernando Cabecinha, a uma outra de Coimbra, uma de Lisboa e ainda outra do Algarve. Ao que o_apurou, só na capital há três a ponderarem a saída – sendo que uma já está com o processo muito adiantado para entrar na Regular





