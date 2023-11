Almofada do Estado terá reforço de 30% em 2024, o maior desde a pandemia

A almofada financeira do Estado, um instrumento imposto pela troika (durante o programa de ajustamento que começou em 2011) para garantir liquidez e segurança às contas públicas (aos pagamentos aos credores, por assim dizer) em caso de dificuldades de mercado, deverá ter um reforço muito significativo no próximo ano, de cerca de 30% face a 2023, segundo números oficiais.

Ora, em 2016, tinha o País acabado de sair do programa de ajustamento e de resgate da troika (acabara em meados de 2014), os cofres começaram a ser preenchidos com fundos mais baratos, até para pagar outros muito mais caros, como dívidas herdadas do tempo anterior ao programa, altura em que a República se endividou brutalmente e a preços que, viu-se depois, eram incomportáveis.

Era o Tesouro a aproveitar a nova janela dos juros mais baixos e descendentes. Nesse ano, tudo ponderado, a taxa de juro da nova dívida emitida pelo Estado rondou 2,8%, muito abaixo dos 4,5% de 2010 ou 5,8% de 2011. headtopics.com

É certo que o peso da dívida ainda é dos mais elevados da Europa, mas está a cair, e este ano, o governo deve entregar um excedente na ordem dos 0,8% do Produto Interno Bruto (PIB), o maior da História democrática. Para o ano, o ministro das Finanças, Fernando Medina, planeia repetir a dose excedentária com um saldo de 0,2%.

No congresso anual da Ordem dos Economistas, que decorreu na semana passada, Fernando Medina salientou que as condicionantes externas usadas para suportar a proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano dependem de"fatores que não se controlam" e que"muito influenciarão 2024 e as escolhas políticas", disse o ministro, citado pela Lusa. headtopics.com

"A única certeza ao dia de hoje é que não sabemos se o caminho será de contenção do conflito ou, pelo contrário, o seu alastramento à região", disse ainda o governante sobre a guerra em Gaza e Israel.

Almofada do Estado terá reforço de 30% em 2024, o maior desde a pandemiaTirando o ano excecional de 2020, o aumento agora previsto pelas Finanças será o maior em oito anos, engordando a almofada até 7,7 mil milhões de euros.

