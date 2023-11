Almofada do Estado terá reforço de 30% em 2024, o maior desde a pandemia

A almofada financeira do Estado, um instrumento imposto pela troika (durante o programa de ajustamento que começou em 2011) para garantir liquidez e segurança às contas públicas (aos pagamentos aos credores, por assim dizer) em caso de dificuldades de mercado, deverá ter um reforço muito significativo no próximo ano, de cerca de 30% face a 2023, segundo números oficiais.

Tirando esse ano de 2020, que foi de exceção, o aumento agora previsto pelas Finanças, no âmbito do Orçamento do Estado de 2024 (OE 2024), será o maior dos últimos oito anos, sendo preciso recuar a 2016 para encontrar um superior (mais 55%).

Nesse ano de 2016, o primeiro completo do PS de António Costa (com Mário Centeno nas Finanças), a almofada aumentou para 10,2 mil milhões de euros. Mais tarde, em 2020, em plena pandemia, com o Banco Central Europeu (BCE) a injetar dinheiro ultra barato (quase a custo zero) na Zona Euro, e confrontado com fortes necessidades de financiar as medidas de combate à pandemia covid-19, o governo foi aos mercados e decidiu guardar parte dessa dívida por motivos de precaução e liquidez.Foi possível"encher o cofre" com recurso a fundos historicamente baratos. headtopics.com

Para proteger este tipo de resultados, muito ao gosto de Bruxelas, do BCE, dos grandes credores e das agências de rating, o governo quer reforçar bem a almofada de liquidez, agora num quadro de incerteza galopante.Agora não há pandemia, mas há inflação alta e latente por causa das guerras. E juros elevados em conformidade.

Fatores como"a elevada incerteza geopolítica, adensada nas últimas semanas pelo conflito do Médio Oriente", apontou Medina. Esta tónica numa nova vaga de incerteza, que no limite pode até trazer mais inflação e um prolongamento dos juros muito elevados por mais tempo do que se pensa, também foi vocalizada na semana passada por Christine Lagarde, a presidente do BCE.Na quinta-feira passada, as taxas de juro do BCE pararam finalmente de subir, após um aperto histórico e violento, que durou mais de um ano, estando agora nos valores mais altos desde que existe a Zona Euro. headtopics.com

