All Blacks e Springboks querem o tetra e revivem 28 anos depois a final de Mandela

All Blacks vs. Springboks. É a maior rivalidade do râguebi e a final de sonho para muitos amantes da modalidade. Com três troféus cada - Nova Zelândia foi campeã em 1987, 2011 e 2015; a África do Sul em 1995, 2007 e 2019 -, uma delas será coroada hoje em Paris como o primeiro Tetracampeão Mundial da história.

A contabilidade está 3-2 para a Nova Zelândia, apesar dessa histórica final perdida no Mundial de 1995. Organizada pela África do Sul, logo após o fim do regime do Apartheid (1992) e a eleição de Nelson Mandela como presidente (1994), o título dos Springboks é ainda hoje uma das imagens mais fortes do desporto mundial.

