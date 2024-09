Aliança Territorial Europeia exige conclusão do IC31 até 2027

Enfermeiros. Governo chega a acordo com cinco sindicatosA conclusão do IC31 tem um custo estimado entre os 120 e os 150 milhões de euros, segundo a Aliança Territorial Europeia. Foto: Brisa

, afirmou esta segunda-feira o presidente da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, João Lobo, uma das entidades que vai exigir ao Governo a conclusão do IC31 que ligará Lisboa a Madrid, em Espanha. O atraso de cerca de 20 anos na conclusão da estrada, considerada"uma via fundamental", levou à criação da Aliança Territorial Europeia

"Temos que passar da paralisação à ação", afirmou o porta-voz do movimento, Francisco Martin, secundado por representantes dos municípios de Carceres e de Badajoz, que no encontro disseramão querer que os respetivos governos lhes"passem a mão pelo ombro", mas sim"escutar o barulho das máquinas" e ver unir territórios".

IC31 Lisboa Madrid Construção Atraso

