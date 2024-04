Algarve continua em seca hidrológica extrema apesar das chuvas

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) advertiu hoje que o Algarve continua em seca hidrológica extrema, apesar de as chuvas registadas na última semana terem elevado as reservas das barragens para 44% da sua capacidade total de armazenamento.

Após a subida do volume de água disponível nas seis barragens do Algarve, vai voltar-se a avaliar a situação hidrológica e as respetivas projeções para decidir se é possível proceder a um alívio das restrições impostas em fevereiro para fazer frente à seca na região, referiu a APA em comunicado. Entre as medidas de contingência aplicadas pelo Governo para preservar ao máximo a água disponível no Algarve está a redução do consumo no setor urbano (15%) e na agricultura (25%), setor que já veio defender um alívio das restrições por considerar que o volume de água recolhido com as últimas chuvas permite essa revisão em abril

