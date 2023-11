Alerta para agravamento dos extremos climáticos no Brasil

A semana começou com temperaturas mais amenas, mas há o alerta para o agravamento dos extremos climáticos no Brasil. Prevê-se que o fenómeno El Ninho avance para o pico da sua atividade no mês de dezembro.Após uma semana de calor histórico no Brasil, os termómetros baixaram nesta segunda-feira, mas as chuvas que atingem a região sul do país, já causaram mortes e destruição.

Foram confirmadas sete mortes e quase seis mil pessoas estão desalojadas em consequência das fortes chuvas que atingem a região sul do Brasil. Até ao momento, 71 municípios estão em situação de emergência, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, numa zona onde no último mês de setembro mais de 50 pessoas morreram vítimas dos efeitos de um ciclone extratropical. Ocorrências que, de acordo com os climatologistas, têm sido mais intensas por causa do aquecimento do Oceano Atlântico que somado também ao fenómeno El Ninho, tem provocado as tempestades no sul, a seca sem precedentes na Amazónia, e sucessivas ondas de calor no paí





