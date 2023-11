Alerta de mau tempo e resgate de homem encurralado em Monção

A Proteção Civil alerta a população da cidade de que o vento poderá atingir os 85 km/h durante o dia. Bombeiros de Monção resgatam homem encurralado pela subida do nível de água. Operacionais têm estado empenhados desde a manhã deste sábado em diversas ocorrências devido ao mau tempo. Precipitação poderá ser por vezes forte e acompanhada de trovoada.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê precipitação, que poderá ser por vezes forte, acompanhada de trovoada e vento forte. Proteção Civil diz que 'é expectável' um aumento do volume da água.

Proteção Civil com registo de 525 ocorrências devido ao mau tempo. Nos trabalhos, estiveram envolvidos 1.652 operacionais e 668 veículos.

