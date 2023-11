Alerta da ONU. 'Gaza tornou-se cemitério de crianças'

:

RENASCENCA: ONU alerta sobre bombardeamentos nos arredores de três hospitais em GazaDe acordo com a ONU, desde o in&237;cio do conflito j&225; morreram 8.005 plaestinianos.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Diretor da ONU demite-se em protesto contra operação em Gaza'É um caso exemplar de genocídio', afirma Craig Mokhiber, na sua carta de demissão, sobre situação em Gaza. Responsável critica impotência da ONU na luta contra o 'apartheid' israelita.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: ONU rejeita que elevado número de crianças mortas em Gaza seja 'dano colateral'O líder da agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA), Philippe Lazzarini, rejeitou hoje que as quase 3.200 crianças mortas em Gaza pelos ataques israelitas sejam um 'dano colateral' e alertou para o 'nível de destruição sem precedentes' no enclave.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

REVISTASABADO: OMS alerta para a 'catástrofe iminente de saúde pública' em GazaA falta de água no enclave é algo que preocupa a UNICEF e a OMS, que pede a entrada de combustível para a central de dessalinização.

Fonte: revistasabado | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Situação na Síria está no “nível mais perigoso” desde há muito tempo, alerta ONUSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: ONU alerta que situação na Síria está agora no 'nível mais perigoso' em muito tempoO enviado especial da ONU para a Síria alertou hoje que a situação no país 'está no nível mais perigoso' em muito tempo, agravada por repercussões já sentidas do conflito em Israel e no território palestiniano ocupado.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »