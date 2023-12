Alemanha diz que paz não será possível se o Hamas continuar a atacar a partir de Gaza

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre o reacender do conflito israelo-palestiniano, após a vaga de ataques do Hamas e a consequente retaliação das forças do Estado hebraico. Hamas diz que soldado israelita refém foi morto em confronto com forças especiais. Emirados Árabes Unidos pedem ao Conselho de Segurança da ONU votação para exigir cessar-fogo. A paz não será possível se o Hamas continuar a atacar a partir de Gaza, diz Alemanha.

Forças israelitas acusadas de matar a tiro cinco palestinianos em campo de refugiados. Garantir uma paz duradoura no Oriente Médio não será possível enquanto o Hamas continuar a lançar ataques a partir da Faixa de Gaza, afirmou esta manhã um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha. Neste momento, Berlim "defende novas tréguas", disse o responsável numa conferência de imprensa, acrescentando que Israel deve evitar o sofrimento de civis no sul da Faixa de Gaza e que é obrigado a respeitar o direito humanitário





Ministro da Defesa israelita afirma que o Hamas perdeu o controlo de GazaO ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, garantiu esta segunda-feira que"o Hamas perdeu o controlo de Gaza" e que"os terroristas estão a fugir para sul".

Hamas perde o controlo de Gaza, diz ministro da Defesa israelitaO ministro da Defesa israelita garantiu esta segunda-feira que o Hamas "perdeu o controlo de Gaza" e os seus combatentes estão "a fugir para sul", após mais de cinco semanas de guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano.

EUA acusam Hamas de usar hospitais em Gaza para se esconder e apoiar operações militaresOs Estados Unidos indicaram esta terça-feira ter informações de que o movimento islamita Hamas e outras milícias palestinianas estão a utilizar hospitais da Faixa de Gaza e túneis sob os mesmos para se esconder, apoiar operações militares e manter reféns. Um desses hospitais é o maior daquele território palestiniano, o hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, segundo o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, que sublinhou que os Estados Unidos não apoiam ataques a estabelecimentos de saúde.

Governo do Hamas eleva número de mortos em Gaza para 12 milO Governo do Hamas elevou esta sexta-feira o número de mortos na Faixa de Gaza para 12 mil, em resultado da guerra iniciada em 07 de outubro entre Israel e o movimento islamita palestiniano.

Israel critica o Hamas por manter civis em perigo em GazaO primeiro-ministro israelita critica o Hamas por manter os civis em perigo em Gaza. O número de mortos já ultrapassou os onze mil.

Exército israelita divulga vídeo da destruição de túneis do Hamas em GazaEm comunicado, esta quarta-feira, os militares afirmaram j&225; ter destru&237;do 130 t&250;neis.

