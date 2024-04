Alcaide de Cartaya vai apresentar queixa contra treinador do FC Porto

O alcaide de Cartaya (Espanha) anunciou esta terça-feira que vai apresentar queixa na justiça espanhola contra o treinador de futebol do FC Porto, por presumíveis delitos como lesões, atentado contra a autoridade, ameaças e alteração da ordem pública.

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Alcaide de Cartaya vai apresentar queixa contra treinador do FC PortoO alcaide de Cartaya (Espanha) anunciou hoje que vai apresentar queixa na justiça espanhola contra o treinador de futebol do FC Porto, por presumíveis delitos como lesões, atentado contra a autoridade, ameaças e alteração da ordem pública.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Sérgio Conceição vai avançar com queixa-crime contra o alcaide de CartayaPor denúncia caluniosa de agressão.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

'Se for preciso deixar o futebol para provar aquilo que estou a dizer eu deixo': Sérgio Conceição sobre acusações de agressõesTreinador do FC Porto está acusado de agressão num jogo de infantis em Espanha.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

FC Porto solidário com Sérgio Conceição perante 'notícias falsas' de agressões em EspanhaTreinador portista foi acusado, pelo autarca de uma localidade de Huelva, de ter agredido v&225;rias pessoas num torneio jovem. Defesa diz que S&233;rgio Concei&231;&227;o "tentou separar a confus&227;o".

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

MARO atua no Porto, Braga e Lisboa antes de digressão em EspanhaA cantora e compositora MARO atua em setembro no Porto e em outubro em Braga e em Lisboa, no &226;mbito de uma digress&227;o em Portugal e Espanha, na qual ir&225; apresentar temas do pr&243;ximo &225;lbum, foi hoje anunciado.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Presidente da Universidade do Porto indicado para Conselho Superior do FC PortoO presidente do Conselho Geral da Universidade do Porto, Fernando Freire de Sousa, foi este sábado indicado como primeiro membro ao Conselho Superior do FC Porto pela candidatura de André Villas-Boas aos vice-campeões nacionais de futebol.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »