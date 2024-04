Al Hilal e Al Nassr continuam a dominar a Liga saudita de futebol

O Al Hilal, de Jorge Jesus, reforçou esta terça-feira ainda mais o recorde de vitórias e a liderança da Liga saudita de futebol, enquanto Cristiano Ronaldo marcou o segundo 'hat-trick' seguido no Al Nassr, de Luís Castro, na 26.

ª jornada. O Al Hilal alcançou a 31.ª vitória seguida em todas as competições, ao bater em casa o Al Akhdoud por 3-0, mantendo os 12 pontos de vantagem no topo da classificação sobre o Al Nassr, segundo, que 'esmagou' fora o Abha, penúltimo, por 8-0

