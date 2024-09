Akuo inaugura maior central solar de Portugal e convida cidadãos a investir

Porque “o sol no Alentejo não termina”, a francesa Akuo investiu milhões na central de Santas e convida os cidadãos a investir no projetoA Akuo escolheu um dia de chuva para inaugurar a sua maior central solar em Portugal . Eric Scotto, cofundador da empresa francesa, falou aodas dificuldades do projeto.

A Akuo assegurou os direitos para construir 370 megawatts em três lotes e o maior deles foi o que resultou na central solar de Santas Governo autoriza abate de 1.

Akuo Central Solar Portugal Investimento Energias Renováveis

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



expresso / 🏆 8. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Maçãs de Alcobaça vão ficar mais verdes: francesa Akuo aposta no negócio agrivoltaico em PortugalA Akuo ganhou o leilão solar de 2019 e quer apostar no agrivoltaico, aliando a agricultura à energia solar fotovoltaica, um negócio ainda a dar os primeiros passos em Portugal

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Porque “o sol no Alentejo não termina”, a francesa Akuo investiu milhões na central de Santas e convida os cidadãos a investir no projetoA Akuo escolheu um dia de chuva para inaugurar a sua maior central solar em Portugal. Eric Scotto, cofundador da empresa francesa, falou ao Expresso das dificuldades do projeto.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Portugal x Croácia: 'Portugal complicou a partida'Augusto Inácio explica que o jogo teve um arranque positivo e a Seleção Nacional foi ganhando um 'fulgor ofensivo'. Ainda assim, na segunda parte Portugal acabou por 'complicar a partida'.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Grupo Pestana lança mais um projeto no Alentejo, com 238 apartamentos em Porto CovoO grupo Pestana Residences tem cinco projetos na costa alentejana. O novo projeto será o segundo em Porto Covo e, até agora, já está 50% reservado, só por cidadãos nacionais

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Novo serotipo de língua azul em ovelhas no AlentejoDetetada em 15 animais, em exploração de Évora. Transporte de ovinos e bovinos com regras.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Bactéria que ataca culturas e plantas detetada no AlentejoXylella fastidiosa tem potencial para causar danos num elevado número de espécies de plantas ornamentais e também em espécies de culturas como a oliveira, a amendoeira, a videira ou a figueira.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »