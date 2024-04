Ajuda de Berço denuncia “engano brutal” na consignação do IRS

O clube do Rio de Janeiro paga dois milhões ao SC Braga para levar já o técnico de 52 anos. Artur Jorge sai do clube e ruma ao Botafogo por 2 milhões de euros. O ex-futebolista da casa sai do clube onde passou a maior parte da carreira como o treinador com maior percentagem de vitórias (62,5%). Artur Jorge, cotado no Brasil como um treinador ofensivo, celebrou 214 golos nos tais 104 jogos e venceu uma Taça da Liga, em Leiria, numa final contra o Estoril Praia.

Depois de treinar a formação e a equipa B dos minhotos, Artur Jorge, de 52 anos, terá assim a primeira aventura no estrangeiro, e logo num clube que ainda lambe as feridas do drama vivido no último Brasileirão

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Renascenca / 🏆 5. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ajuda de Berço denuncia “engano brutal” na consignação do IRSLuis Rubiales foi detido no aeroporto de Madrid-Barajas e liberado pouco depois. Ele está sendo investigado por alegado branqueamento de capitais e pode enfrentar uma pena de prisão por agressão sexual e coação. A jogadora Jenni Hermoso não consentiu o beijo dado por Rubiales e também se queixou de pressão por parte da Federação e da seleção.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Ajuda de Berço denuncia “engano brutal” na consignação do IRSInstitui&231;&227;o revela que este ano apenas lhe foram atribu&237;dos 317 euros fruto da consigna&231;&227;o do IRS: a m&233;dia dos &250;ltimos anos varia entre 200 e 300 mil euros.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Ajuda de Berço denuncia “engano brutal” na consignação do IRSO Governo decidiu mandatar a ministra da Justiça, Rita Júdice, para falar com todos os partidos com assento parlamentar, agentes do setor da justiça e sociedade civil com vista à elaboração de um pacote de medidas contra a corrupção.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Ajuda de Berço denuncia “engano brutal” na consignação do IRSCerca de 150 operacionais vão preparados para treinos e patrulhas reais numa missão que pretende marcar terreno e ser visível aos olhos da Rússia.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Artur Jorge tem ambição de treinar outro clube depois de 2025Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Treinador Artur Jorge analisa futuro pós-BragaO treinador de futebol Artur Jorge admitiu que no fim do contrato com o Sporting de Braga, onde está “extremamente satisfeito”, vai com “toda a certeza” orientar outro clube, seja em Portugal ou no estrangeiro.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »