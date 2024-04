Ajuda de Berço denuncia “engano brutal” na consignação do IRS

Luis Rubiales foi detido no aeroporto de Madrid-Barajas e liberado pouco depois. Ele está sendo investigado por alegado branqueamento de capitais e pode enfrentar uma pena de prisão por agressão sexual e coação.

A jogadora Jenni Hermoso não consentiu o beijo dado por Rubiales e também se queixou de pressão por parte da Federação e da seleção.

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Renascenca / 🏆 5. in PT

