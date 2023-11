Air France-KLM elogia resultados da TAP. “Tem potencial”

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.A Air France-KLM ficou agradada com os lucros recorde conseguidos pela TAP no terceiro trimestre, elogiando a reorganização da companhia portuguesa.

entre julho e setembro, 69,2% acima do mesmo período do ano anterior. Com mais 5,2% de passageiros transportados a preços mais elevados, a TAP viu as receitas operacionais aumentarem 12,5%, enquanto os custos operacionais recorrentes aumentaram apenas 1,7%., depois de no período homólogo ter sofrido um prejuízo de 90,8 milhões de euros.

O grupo Air-France-KLM apresentou as contas na sexta-feira passada, também com números recorde. Na conferência telefónica de apresentação de resultados, o presidente executivo,“Precisamos de mais informação para determinar se pode ser criador de valor para nós”, afirmou o CEO, salientando que o grupo tem metas para atingir. “Não nos queremos desviar do nosso objetivo de médio prazo de atingir uma margem de 7% a 8%”, apontou. headtopics.com

"Como expresso pelo Ben Smith na conferência telefónica, o impacto da situação no Médio Oriente é marginal nesta fase.”o interesse na reprivatização “mantém-se inalterado” e que está “a aguardar pelos próximos passos do processo, pedindo a clarificação de vários aspetos ao Governo, e a aprovação do caderno de encargos, prevista para o final do ano ou início do próximo.

O grupo desvalorizou também o impacto de uma escalada da guerra entre Israel e o Hamas na disponibilidade de participar na operação de venda. “A Air France–KLM registou um lucro de 931 milhões de euros no terceiro trimestre headtopics.com

