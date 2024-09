Aidé Gonçalves junta-se à VCS como head of trade credit & security

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade., avança a companhia em comunicado.

Segundo a VCS, a entrada da Aidé comprova a aposta da corretora em investir em áreas de especialização, “permitindo continuar a expandir o negócio com bases diferenciadoras no suporte à rede nacional de distribuição, que inclui lojas próprias, associados e parceiros”.

A mais recente aposta da corretora é licenciada em Gestão pela Universidade do Porto, acumula vários cursos de especialização e é pós-graduada em Auditoria pela Universidade de Aveiro.No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

