AICCOPN. Atividade na reabilitação urbana aumentou 4,8% em setembro

Povoa de Varzim, 24/01/2022 - Obras na construção civil. Construção de casa, construtor, operário construção civil, segurança no trabalho, ferro, apartamento, grua.

Assim, no que diz respeito ao índice nível de atividade,"regista-se um aumento de 4,8%, em termos homólogos", referiu. No que diz respeito à carteira de encomendas, a associação apurou"uma diminuição de 7,3%, em termos homólogos, o que corresponde a uma melhoria face às variações de -7,8% e de -12,5%, observadas em agosto e julho, respetivamente", indicou.

Por outro lado, em setembro, a estimativa quanto à produção contratada"fixou-se em 9,2 meses, o que traduz um aumento face aos 8,9 meses apurados em agosto".

