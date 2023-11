Agricultura de precisão em Portugal: drones e tratores autônomos

Os drones permitem pulverizar com produtos orgânicos, e alguns biológicos, e cartografar Inovação. As tecnologias de precisão aplicadas à produção agrícola semeiam poupanças significativas a nível económico e ambiental, e ajudam a contrariar os caprichos da natureza. Drones que indicam o local exato onde o terreno precisa de cuidados especiais, tratores que operam sem condutor e softwares que permitem saber, à gota, a quantidade de água que se gasta na rega.

Não é cenário de ficção científica, é uma realidade que tem plantado inovação pelos campos agrícolas em Portugal e que permite produzir mais com menos. Os campos de milho da Quinta da Cholda, na Golegã, são o exemplo da aposta nesta agricultura de precisão. Aqui os tratores já não são guiados pelas mãos dos operadores. São de condução automática e, cada vez que passam, recolhem dados como a altimetria dos terrenos ou onde há má drenagem. Depois é fazer as alterações para que todo o processo esteja 100% otimizado. “Tem sido muito vantajoso economicamente mas também ambientalment

