Agricultura angolana projeta internacionalização

Em declarações exclusivas ao DN, Ivan dos Santos sublinhou a importância desta participação como sendo"o reconhecimento internacional das medidas que Angola tem adotado, desde 2017, e que as mesmas, têm surtido o efeito desejado e suscitam o interesse internacional".Angola tem desenvolvido programas de fomento agrícola em parceria com organizações multilaterais e parceiros de desenvolvimento.

Angola está a desenvolver, com o apoio do Banco Mundial (BM) o chamado Corredor de Desenvolvimento do Lobito, com um conjunto de plataformas logísticas. A delegação angolana no Fórum de Investimento contou também com a participação de João Cunha e Ivan Cunha, respetivamente secretários de Estado da Agricultura e da Indústria.

O Planapecuária, estruturado para transformar Angola numa referência regional na pecuária, em três anos, e o Planapescas, que visa criar o país autossuficiente na captura e consumo de pescado."Estes três programas têm também uma orientação de exportação tendo em conta o enorme potencial de consumo a nível regional", acrescentou o secretário de Estado.

"O mercado africano apresenta grandes necessidades de consumo de cereais, que na nossa realidade tem uma dupla valência, o consumo humano e o consumo animal. A capacidade de produção regional está muito abaixo das necessidades e isso representa uma oportunidade para o nosso país tornar-se num líder regional na produção de cereais", disse o responsável angolano.

