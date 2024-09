Agricultores ameaçam com novas manifestações e ficar fora do Acordo de Rendimentos

Agricultores ameaçam com novas manifestações e ficar de fora do Acordo de RendimentosO fogo roubou-lhes teto e trabalho. Albergaria ainda está a acordar do pesadeloO grupo de cidadãos que organiza os protestos chama atenção para"uma nova realidade climática", que acelera"um processo de desertificação para o qual os incêndios contribuem decisivamente".

"A urgência de um sobressalto cidadão para criar uma floresta com futuro une as convocatórias que exigem uma transformação de fundo no território nacional, combatendo ativamente o abandono e a monocultura do eucalipto em Portugal como fatores essenciais dos fogos mortais". Ou seja,"uma verdadeira floresta e bosques resilientes, que aguentem o futuro mais quente, que travem o deserto e promovam uma reabilitação do interior do país".

Incêndios Protestos Agricultura Desertificação Monocultura

