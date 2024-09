Agresor Esfaqueia Vítima Após Assalto em Setúbal

Um homem foi detido pela PSP de Setúbal após esfaquear uma vítima a quem havia assaltado dias antes. O crime ocorreu na avenida de Angola, onde o agressor confrontou a vítima e a atingiu com dois golpes no braço esquerdo e no abdómen.