AGNU - Gaza

Capotamento de jipe faz seis feridos em CoimbraJogador de hóquei no gelo morre atingido por lâmina de patim na gargantaRei emérito volta para os 18 anos da netaAvião com 189 passageiros aterra de emergência no aeroporto de FaroA Assembleia-Geral das Nações Unidas (AGNU) aprovou, dia 27 de outubro, uma Resolução pedindo uma “trégua humanitária imediata” entre Israel e o Hamas, com 120 votos a favor - incluindo a Rússia e outros que nas...

Dezenas de milhares de manifestantes em Londres pedem fim da ofensiva em GazaDezenas de milhares de pessoas manifestaram-se hoje no centro de Londres para exigir que Israel termine a sua ofensiva em Gaza e que o governo britânico interceda para garantir um cessar-fogo na região.

Sínodo. Um longo caminho com alguns temas polémicosRelatório aprovado será agora proposto à igreja universal para ser aprofundado e avaliado novamente na próxima assembleia sinodal de outubro de 2024.

Cerca de 35 mil manifestantes em Madrid apelam a um cessar-fogo na Faixa de GazaFoi uma das maiores manifestações pró-palestinianas em Espanha desde o reacender do conflito, a 7 de outubro. 'Liberdade para a Palestina', gritou-se na capital espanhola.

