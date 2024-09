Agente de polícia salta entre carros em movimento para ajudar condutor com problemas de saúde

Um agente da polícia do estado norte-americano do Michigan viu-se envolvido numa operação de trânsito invulgar, quando teve de saltar um de carro em andamento para outro para prestar auxílio a um condutor com problemas de saúde que estava a conduzir de forma errática.João Malheiro:"É um dia histórico para o Benfica.

"Obrigada como jornalista e como ser humano": Homem agradece ajuda de repórter da CMTV durante incêndio em GondomarO bom arraial do NorteBOLMERC lança plataforma revolucionária de comércio digital B2B na Sociedade de Geografia de Lisboa

Polícia Trânsito Saúde Agente Michigan

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Polícia moçambicana detém agente suspeito de violar sexualmente uma criançaVítima tem 13 anos.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Agente da PSP agredido por mulher no Bairro AltoA suspeita foi detida.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Agente da PSP agredido na esquadra da Baixa de CoimbraHomem teve de receber tratamento hospitalar.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Homem detido em Odivelas por tentar assaltar agente da PSP com facaAssim que se apercebeu de que se tratava de um elemento policial, o ladrão deixou cair a arma branca.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Carros incendiados e polícia ferido em explosão em frente a sinagoga em FrançaUm agente ficou ferido quando acorreu ao local do incêndio.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Rixa em Luanda acaba com uma mulher morta e um polícia linchadoAgente está internado numa unidade hospitalar depois de ter sido diagnosticado com um traumatismo craniano grave.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »