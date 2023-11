Agente de execução encontra abrigo para família e gatos durante despejo

Um agente de execução ia realizar uma ação de despejo em Coimbra, mas acabou por ir além das suas funções. António Matos não desistiu enquanto não encontrou um abrigo para os cinco elementos da família e um espaço para receber os nove gatos. A visita de um agente de execução é na maioria das vezes um fim de linha: acaba com alguém a ficar sem casa. Mas, em, um agente não descansou enquanto não arranjou abrigo para a família - de humanos e animais - que estava encarregado de despejar.

A falta de pagamento das rendas levou o tribunal a ordenar a saída de uma família da casa onde viva. O despejo era suposto acontecer dentro dos parâmetros habituais, no entanto, a operação demorou cerca de sete horas. Porquê? Porque o agente de execução não descansou até encontrar uma alternativa de alojamento para os cinco elementos da família e os nove gatos. A insistência de António Matos, junto da linha de emergência social, permitiu que, no próprio dia do despejo, fosse encontrado um abrigo numa pensão para o casal, as duas filhas e o namorado de uma delas

:

