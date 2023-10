Agência que sucede ao SEF vai dinamizar acesso de migrantes a habitação digna

A AIMA, que terá a sua sede em Lisboa, vai suceder ao SEF nas funções administrativas de emissão de documentos para estrangeiros.Dinamizar o acesso dos migrantes a condições de habitação dignas é uma das funções do Departamento de Integração de Migrantes da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), que vai suceder ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Segundo os estatutos da AIMA, publicados sexta-feira em Diário da República, a este departamento caberá ainda"desenvolver e implementar projetos internacionais no âmbito da integração de migrantes", entre outras funções.

A portaria refere que"o modelo de governação ora determinado concretiza uma mudança de paradigma na forma como a Administração Pública se relaciona com os cidadãos estrangeiros, seja na sua entrada e permanência em território nacional, seja no seu acolhimento e na sua integração, e, bem assim, ao nível do combate ao racismo e da integração de grupos étnicos, melhorando a qualidade dos serviços públicos,... headtopics.com

Assinada pelo ministro das Finanças, a ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares e a secretária de Estado da Administração Pública, a portaria entre em vigor no domingo. A AIMA, que terá a sua sede em Lisboa, vai suceder ao SEF nas funções administrativas de emissão de documentos para estrangeiros.

Também na sexta-feira foi publicado o Decreto-Lei que procedeu à criação da Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros (UCFE). Trata-se de uma unidade que"funciona no âmbito do Sistema de Segurança Interna, na dependência e sob coordenação do respetivo secretário-geral (...)". headtopics.com

Portugal Manchetes

Consulte Mais informação:

Renascenca »

SEF deixa de herança à nova agência das migrações quase 300 mil processosO SEF avan&231;a que a m&233;dia di&225;ria de apresenta&231;&227;o de uma manifesta&231;&227;o de interesse no portal SAPA &233; de mil pedidos. Consulte Mais informação ⮕

SEF deixa de herança à nova agência das migrações quase 300 mil processosEntre janeiro e outubro foram efetuados 261 887 agendamentos no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, mais 38 281 do que em 2021. Consulte Mais informação ⮕

Sindicato dos trabalhadores não policiais do SEF critica falta de informação sobre nova agênciaO sindicato que representa os trabalhadores não policiais do SEF criticou hoje a ausência de informação sobre a nova agência das migrações, quando faltam dois dias para entrar em funções, lamentando que 'a nova casa' continue desconhecida. Consulte Mais informação ⮕

SEF deixa de herança à nova agência das migrações quase 300.000 processosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

SEF deixa de herança à nova agência das migrações quase 300.000 processosO SEF avan&231;a que a m&233;dia di&225;ria de apresenta&231;&227;o de uma manifesta&231;&227;o de interesse no portal SAPA &233; de mil pedidos. Consulte Mais informação ⮕

SEF deixa de herança à nova agência das migrações quase 300 mil processosSEF deixa 'pesada herança' à nova Agência para a Integração, Migrações e Asilo de quase 300 mil manifestações de interesse para obtenção de autorização de residência em Portugal. Consulte Mais informação ⮕