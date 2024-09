AFP é vítima de ataque informático, palavras-passe podem estar comprometidas

Numa nota aos clientes, a AFP disse que o ataque ao seu sistema informático foi detetado na sexta-feira, e que as equipas técnicas da agência foram mobilizadas para investigar o incidente.A agência noticiosa France-Presse , uma das três maiores do mundo, foi vítima de um ataque informático que pode ter comprometido as palavras-passe dos servidores de receção FTP dos clientes, anunciou este sábado a própria agência.

"As palavras-passe dos vossos servidores de receção FTP de todos os conteúdos da AFP podem ter sido comprometidas", disse a agência na nota aos clientes.

Ataque Informático AFP Palavras-Passe Segurança Cibernética Servidores FTP

