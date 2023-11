Aeroporto russo alvo de motim contra a passageiros israelitas que chegavam de Telavive

No final da tarde deste domingo, uma multidão invadiu a pista do aeroporto de Makhachkala, no Daguestão, um território russo semi-autónomo de maioria muçulmana, depois de um avião com origem em Telavive da companhia russa Red Wings ter aterrado no local. Segundo a agência de notícias russano X, antigo Twitter, imagens da uma multidão enfurecida à procura das pessoas que estavam a bordo do voo proveniente de Israel.

Footage shows an angry mob in Dagestan, a semi-autonomous Russian territory with a Muslim majority, searching for those who were aboard a flight arriving from Israel as protesters chant antisemitic slogansNoutro vídeo, não verificado, é possível ver aquilo que seria um dos passageiros do voo com origem em Telavive rodeado de pessoas que o interrogam em plena pista do aeroporto.

זהו, ההמונים בדגסטאן (חלק מפדרציה רוסית) השתלטו על שדה התעופה ועתה הם מחפשים שם יהודים. כנראה שיש ציפיה שהם יהיו עם קרניים וזנב.contactou uma fonte da segurança israelita que garantiu a segurança dos israelitas e judeus que tinham chegado ao aeroporto invadido no Daguestão, revelando que estavam protegidos nas instalações do local. headtopics.com

A fonte não identificada pelo jornal israelita acrescentou que o país estava a realizar esforços para retirar as pessoas da zona do aeroporto de Makhachkala, onde chegaram num avião proveniente de Telavive, e a garantir que embarcam num voo com destino a Moscovo assim que as condições o permitam.

Devido à presença de dezenas de pessoas nas instalações do aeroporto — as imagens não revelam a presença de elementos da polícia a tentar controlar a situação —, o site que acompanha a atividade aeronáutica a nível mundial, o FlightRadar, dava conta de que pelos menos dois voos com destino a Makhachkala, um proveniente de Nizhnevartovsk e outro de Moscovo, tiveram de ser desviados para outros aeroportos. headtopics.com

