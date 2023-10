Aeroporto: PAN avisa que abate de sobreiros em Alcochete será um 'desastre ambiental'

Inês de Sousa Real pede que seja tornado público o parecer sobre as várias soluções para o novo aeroporto, uma declaração que surge depois de ter sido noticiada a possibilidade de a escolha de Alcochete poder implicar o abate de 250 mil sobreirosO PAN alertou esta sexta-feira para a possibilidade de um “desastre ambiental” caso se concretize o abate de 250 mil sobreiros em Alcochete e pediu que seja tornado público o parecer sobre as várias...

Inês de Sousa Real considerou necessário impedir um “desastre ambiental, um ecocídio desta dimensão em Portugal”, defendendo que “é absolutamente inaceitável que se penhore desta forma um património natural como este”.

A deputada única do PAN quer que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) “venham dizer qual foi o parecer que deram sobre as várias soluções aeroportuárias”. headtopics.com

“O PAN vai não só questionar o Governo, como apresentar um projeto de resolução e recomendar ao Governo que convoque o grupo de trabalho criado pelo Ministério do Ambiente e Ação Climática para dar o seu parecer”, indicou, defendendo a necessidade de uma “avaliação ambiental séria e independente”.

A deputada única do Pessoas-Animais-Natureza afirmou que a solução de Alcochete “parece absolutamente inaceitável” e defendeu o “aproveitamento de infraestruturas já existentes, como é o caso do aeroporto de Beja”. headtopics.com

Apontando que a política florestal tem sido “desastrosa”, Inês de Sousa Real rejeitou que se “prejudique a pouca floresta autóctone” ainda existente em Portugal.Isabel Vicente

