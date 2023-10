Advogada sobre julgamento da morte de Sara Carreira: todos os arguidos vão ser condenados

Foram realizadas duas sessões do julgamento da morte de Sara Carreira, e a advogada Paula Varandas analisou o progresso do caso até agora, partilhando a sua opinião sobre o desfecho provável. Segundo Paula Varandas, 'houve algumas posturas por parte de alguns arguidos, talvez por estratégia dos próprios advogados no sentido de requerer uma abertura de instrução.

É como se fosse uma segunda acusação, só que esta segunda acusação é mais pesada. Quem é que saiu aqui prejudicado? Foi exatamente o Ivo, que do homicídio negligente simples, cuja pena ia até três anos, viu-se deparado com uma prenuncia, desta feita por um juiz, a alterar a qualificação e passa para homicídio negligente grosseiro, pelo excesso de velocidade que trazia.

Portugal Manchetes

Consulte Mais informação:

ATelevisao »

As dúvidas, revelações e contradições no caso da morte de Sara CarreiraO 'Doa a Quem Doer' revela os desabafos de Tony Carreira. Consulte Mais informação ⮕

Vídeo que mostra acidente de Sara Carreira desmente arguidosImagens de videovigilância da autoestrada mostram que não havia nevoeiro. Consulte Mais informação ⮕

Mãe de Sara Carreira está revoltada: 'Ninguém está a ter respeito pela minha filha''A única coisa que queria era que eles pedissem desculpa à minha filha'. Consulte Mais informação ⮕

“Só consigo pensar na Fernanda”: Luísa Jeremias fala sobre segunda sessão do julgamento da morte de Sara CarreiraDiretora da revista TV Guia e do site Flash fala sobre sofrimento de Fernanda Antunes ao ouvir os depoimentos dos arguidos e das testemunhas durante a segunda sess&227;o do julgamento da morte da filha. Consulte Mais informação ⮕

“É possível uma amnésia seletiva”: Sílvia Botelho analisa palavras de Cristina Branco no caso da morte de Sara CarreiraComentadora do ‘Noite das Estrelas’ e psic&243;loga cl&237;nica fala sobre a arguida Cristina Branco, que n&227;o compareceu na segunda sess&227;o do julgamento de Sara Carreira. Consulte Mais informação ⮕

Tony Carreira magoado com amnésia e silêncio dos acusados21 anos tinha Sara quando morreu no acidente. Nada havia a fazer, a morte foi imediata. Consulte Mais informação ⮕