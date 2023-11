Adolescentes são maioria entre palestinianos que poderão ser libertados em acordo entre Israel e Hamas

Os palestinianos que poderão ser libertados no âmbito do acordo entre Israel e o Hamas são maioritariamente adolescentes, segundo uma lista oficial divulgada pelas autoridades israelitas. Israel e o movimento islâmico anunciaram que chegaram a um acordo que prevê a libertação de reféns detidos na Faixa de Gaza em troca de prisioneiros palestinianos. A primeira fase prevê a libertação de 50 reféns israelitas e 150 prisioneiros palestinianos durante quatro dias.

Poderão seguir-se outras trocas na mesma proporção de três para um. Israel tornou públicos os nomes de 300 detidos palestinianos suscetíveis de serem libertados: 33 mulheres, 123 adolescentes e 144 homens com cerca de 18 anos, segundo a agência francesa AFP. O mais novo é Adam Abouda Hassan Gheit, 14 anos, de Jerusalém Oriental, ocupada e anexada por Israel. A mais velha é uma mulher de 59 anos, Hanan Salah Abdallah Barghouti, detida em setembro por "atividades ligadas ao Hamas, incluindo transferências de dinheiro"





