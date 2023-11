Adolescente joga pela primeira vez na Lotaria Nacional e ganha prémio em Inglaterra

Vizela 0-2 FC Porto: Recomeça a partidaTurista lituana morre afogada após ser arrastada por onda na zona das piscinas de Ponta DelgadaAvião com 189 passageiros aterra de emergência no aeroporto de FaroSam Lawton, um jovem de Leamington Sap, em warks, na Inglaterra, tinha 19 anos, quando decidiu jogar pela primeira vez na Lotaria Nacional.

Sam, acertou em cinco números do jogo, sendo o contemplado em mais de um milhão de jogadores."Estava a tomar banho e pensei que podia tentar", explicou o jovem ao jornal."Vi o Dean Weymes a festejar a sua vitória e pensei em fazer uma aposta. Descarreguei a aplicação da Lotaria Nacional, coloquei uma nota de dez na minha conta e depois joguei um LuckyDip", acrescentou.

"Foi apenas uma hora, talvez 90 minutos, após ter jogado pela primeira vez, que vi uma mensagem no meu telemóvel a dizer que tinha ganho o segundo prémio - 10 mil libras por mês durante 12 meses", disse Sam. headtopics.com

O jovem explicou que, como nunca tinha jogado, pediu à namorada, Connie Bell, de 20 anos, que verificasse a mensagem. Contudo, como também nunca tinha jogado, decidiram pedir ajuda ao irmão de Connie, Craig.Sam e Connie começaram por planear uma viagem a Nova Iorque, tendo também como objetivos a compra de uma casa, a carta de condução de Sam e aquisição de um carro.A carregar o vídeo ...

