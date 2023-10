Adesão à greve da função pública nas escolas ronda os 90%

“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaMinistério da Saúde garante que "não fechou a porta" a nenhuma proposta e marcou reunião para domingoIvo Lucas fala de amor em tribunalMP investiga festa em creche que deixou crianças "assustadas e a chorar" com balões que rebentaramFOTO: Pedro Brutt...

A adesão no setor da educação à greve desta sexta-feira da função pública situa-se em torno dos 90%, disse o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), sublinhando a"grande resposta" dos trabalhadores às políticas do Governo.

"Na educação, aquilo que podemos dizer é que, praticamente, sexta-feira será um dia sem aulas. São poucas as escolas que estão abertas. E das poucas que estão, a maioria vai encerrar dentro em pouco, porque os trabalhadores das cantinas e refeitórios também estão em greve", afirmou à Lusa Mário Nogueira, assinalando que"a greve (...) andará na educação na ordem dos 90%". headtopics.com

O secretário-geral da Fenprof salientou a conjugação da paralisação dos professores com a dos trabalhadores não docentes e notou que o efeito da greve é transversal entre ensino básico, escolas do segundo e terceiro ciclos e ensino secundário.

"Esta é mais uma grande resposta dos trabalhadores da educação e, de forma mais geral, da administração pública a esta política, que tem tanto de infame para a administração pública, como de destrutiva e perversa. Ao desvalorizar a administração pública, não se está apenas a atacar quem lá trabalha; está-se a atacar os cidadãos", resumiu. headtopics.com

